Мировые лидеры съезжаются в Ватикан на похороны папы Франциска

В Ватикане через несколько часов начнётся отпевание папы римского Франциска. Заупокойная месса пройдёт на площади Святого Петра. После понтифик будет захоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, сообщает "ТВ Центр".

Накануне вечером прошла церемония закрытия гроба, в который по традиции положили монеты и медали, отчеканенные в годы служения Франциска, а также его жизнеописание. За три дня проститься с папой пришли 250 тысяч человек. Ожидается, что сегодня соберется до полумиллиона.

В Ватикан уже прибыли делегации и лидеры 50-ти государств. Среди них - десять монарших особ, а также президенты США, Бразилии, Франции, премьер Венгрии. Россию представляет министр культуры Ольга Любимова, а РПЦ - председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Антоний.

Безопасность обеспечивают три тысячи сотрудников полиции и военные. По желанию самого папы, церемония похорон будет максимально простой, как и установленное в храме надгробие - белая мраморная плита с единственной надписью: "Франциск".