В тайге нашли пропавшую 9 дней назад пенсионерку

Счастливая история спасения в Челябинской области. Девять суток в тайге без еды и воды провела 69-летняя пенсионерка, прежде чем её смогли отыскать волонтёры. Сейчас невольная путешественница находится в больнице, её жизни ничто не угрожает.

Татьяна Александровна поднимается с большим трудом. Обессиленную женщину бережно укутывают одеялом. Евгению сейчас звонят со всей округи - предлагают помощь, поддержку. Когда его мать исчезла, на просьбу о помощи откликнулись сотни неравнодушных.

В беду женщина попала 15 апреля - вышла на прогулку и заблудилась. Позвонила детям. Те успели ответить, даже пробовали сориентировать. К поискам подключилась полиция. С соседних регионов в Верхний Уфалей прибыли профессиональные поисковые отряды. Ходили по тайге, запускали специальные дроны, но не нашлось ни одной зацепки.

Пенсионерку удалось обнаружить случайно: группа волонтёров вечером возвращалась уже в штаб. Немного отклонились от заданного маршрута, у железной дороги была Татьяна Александровна. Врачи поместили её в реанимацию. Они дают благоприятный прогноз: здоровье пациентки не подорвано.