Дочь втайне от Волочковой обвенчалась с мужем: "Испанский стыд, простите!"

Анастасия Волочкова хотела организовать для дочери королевскую свадьбу в Санкт-Петербурге. Постепенно подготовка к торжеству переросла в непрекращающийся скандал.

Банкет для молодоженов должен состояться 26 апреля. Но накануне свадьбы вышло интервью экс-примы Большого театра, в котором она разнесла жениха дочери.

"Ты когда брал в жены Ариадну Волочкову, понимал, чья это дочь?! Как можно без СМИ? Значит, у тебя рыльце в пушку. Ты кто такой?" — говорит Волочкова в новом выпуске шоу "Семейные тайны".

Анастасия так разошлась, что объявила, мол, она не верит в счастье дочери. Ариадна и Никита, по словам балерины, через полгода разведутся. Волочкова даже призналась, что отговаривала дочь от венчания.

Журналисты Woman.ru обратились за комментарием к мачехе Ариадны Елене Николаевой. Жена Игоря Вдовина с самого начала говорила, что девушка не хочет шикарную свадьбу, для нее достаточно отметить самый счастливый день в жизни в семейном кругу. Оказывается, дочь балерины так и поступила, вот только Волочкову она не позвала даже в церковь.

"Испанский стыд, простите! Комментировать это — ну за гранью. Да, они уже обвенчались, и пусть этот союз будет долгим!" — огорошила Николаева.

Анастасия же продолжает подготовку к свадьбе. Артистка рассказала, что вышел конфуз с тортом. Волочкова заказала роскошный десерт с золотом, но не обратила внимание, что кондитерская находится в Москве. Доставки в Санкт-Петербург у них нет, поэтому для балерины в экстренном порядке готовят другой торт.