Песков оценил переговоры Путина с Уиткоффом

Челночная дипломатия – так охарактеризовал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков встречи спецпосланника американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Путиным. По словам представителя Кремля, это посреднические услуги, которые оказывают Соединенные Штаты.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп направляют друг другу послания. Их и передает спецпосланник Стивен Уиткофф, приводит слова Пескова журналист Павел Зарубин в Telegram.

Встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа 25 апреля в Кремле длилась три часа. Помощник президента России Юрий Ушаков позже заявил, что переговоры были конструктивными и полезными.