Лавров рассказал, какие сигналы "шепотом" посылает Франция России

Москва периодически получает сигналы от Парижа о стремлении решать накопившиеся проблемы. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Иногда наши французские коллеги посылают нам сигналы о том, что они на самом деле хотят как-то решать возникшие проблемы, но посылают их шепотом", — цитирует ТАСС Лаврова.

По словам главы МИДа, миллионы граждан Франции отлично понимают происходящее на Украине и не желают жертвовать дружбой с Москвой ради поддержки киевских властей. Кроме того, несколько депутатов от Франции в Европарламенте заинтересованы в том, чтобы попасть на празднование 80-летия Дня Победы.

24 апреля новый французский посол в Москве Николя де Ривьер заявил, что Париж никогда не был враждебно настроен по отношению к России. Якобы французские власти не стремились нанести стратегическое поражение Москве.