Трамп допустил возможность встречи с Зеленским в Риме

Дональд Трамп в столице Италии проведет встречи со многими иностранными лидерами. Президент США рассказал о своих планах журналистам перед вылетом в Рим, на похороны папы римского.

Трамп допустил, что в числе прочих может быть и встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским. Американский лидер не исключил такой возможности, но не стал углубляться в детали. Тем временем Зеленский в беседе с журналистами заявил, что также поедет в Рим, "если успеет".

Папа римский Франциск, возглавлявший Римско-католическую церковь с 2013 года, умер 21 апреля. Церемония отпевания в соборе Святого Петра и погребения в церкви Санта-Мария-Маджоре пройдет 26 апреля. На проводы понтифика прибудут президенты Бразилии, США, Франции, представители разных церквей и конфессий, передает ТАСС.