Газманов назвал "дешевой пародией" выступление Урганта

Олег Газманов схватился за голову, увидев, что Иван Ургант сделал с его песней "Москва". Народный артист России записал обращение к поклонникам, в котором осудил телеведущего.

Иван Ургант на днях выступал на концерте в Израиле и исполнил известную песню "Москва", изменив в ней текст на шуточный. Автор и исполнитель этого хита пришел в ярость от услышанного, Газманов напомнил Урганту об авторских правах.

"Честно — разочарован! Не ожидал, что талант можно так неуместно использовать. Песня "Москва" — про любовь, а не для дешевых пародий", — заявил Олег Михайлович.

Телеведущий и певец еще несколько лет назад тепло общались. Иван вел банкет в честь 50-летия Газманова. Артист же неоднократно был гостем шоу Урганта.

"Иван меня просто огорчил. Такой талантливый человек, с юмором. В прекрасной передаче с высоким рейтингом. Я сам там участвовал. Он, иноагент в Израиле, пытается серьезно петь песню "Москва" на еврейском языке с перечислением израильских городов. Серьезно у него это не получается. Это выглядит карикатурно, как какой-то стендап", — посетовал певец в своем блоге.