Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" и реактивная система залпового огня "Торнадо-М" поразили командный пункт бригады ВСУ в Сумской области. 47-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины воевала в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

По данным источника, большое скопление техники противника на территории Украины обнаружили курские пограничники во время воздушной разведки. Удар по цели нанесли подразделения группировки "Север". В результате уничтожено 18 единиц техники, ликвидировано 75 человек личного состава, в том числе более 20 офицеров ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Южная" продолжают уничтожать средства связи, бронетехнику и личный состав ВСУ. Так, экипаж танка Т-80БВМ уничтожил станцию спутниковой связи "Старлинк" и пункт управления беспилотниками противника. Кроме того, расчеты гаубиц Д-30 6-й мотострелковой дивизии точными выстрелами уничтожили две минометные позиции противника с личным составом.