Мама Борисовой боится за 17-летнюю внучку, которая делает пластику и худеет на уколах: "Дана, пожалей ребенка, умоляю!"

Дана Борисова делает все, чтобы ее 17-летняя дочь Полина стала еще большей красавицей. Телеведущая разрешила девочке попробовать популярные среди знаменитостей уколы для похудения, а недавно сама отвела ребенка к пластическому хирургу.

Полина давно хотела изменить форму носа, и мама не стала ей препятствовать. Теперь 17-летняя наследница Борисовой задумалась об увеличении груди. Бабушка девочки в ужасе от происходящего. Екатерина Ивановна пришла на шоу "Прямой эфир" и пытается вразумить свою дочь, что ее Полине еще рано делать пластические операции.

"Пожалей своего ребенка, умоляю! С собой делай, что хочешь, а Полину не трогай, оставь ее в покое. Она девочка, ей еще предстоит мамой быть. Подумай о ее здоровье!" — обратилась Екатерина Ивановна к Дане.

Но Борисова считает, что ничего плохо она делает, а наоборот помогает дочери. Дана уверена, что в 17 лет девочка уже взрослая и самостоятельно может принимать подобные решения.

Полина благодарит маму за поддержку, а вот Екатерину Ивановну попросит больше не вмешиваться. "Бабушка доводит. Зачем ты лезешь не в свое дело? Мнение — это когда тебя спросили, а ты ответила. Тебя спросили, разве?" — заявила Борисова-младшая пожилой родственнице.