Трамп оценил встречу Уиткоффа с Путиным

Стивен Уиткофф провел хорошую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер Дональд Трамп оценил работу своего спецпосланника во время визита в Москву, передает Reuters.

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником Стивеном Уиткоффом состоялась 25 апреля. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа продлилась три часа и носила конструктивный и весьма полезный характер.

По словам Ушакова, встреча позволила России и Соединенным Штатам еще больше сблизить свои позиции не только по Украине, но и по другим международным вопросам. В части украинского кризиса дискуссия была сосредоточена, в частности, на возможности возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом.