Глава киевского режима Владимир Зеленский, отвечая президенту США Дональду Трампу, заявил, что Украина может вернуть Крым путем дипломатии и санкций. Это возмутило официального представителя МИД России Марию Захарову.

Она отметила, что Зеленский снова лжет. "Он уже пытается и Трампа обмануть: то обещал выполнять 30-дневный мораторий на удары по ТЭК - наврал, то обещал держаться Пасхального перемирия - наврал, то рассказывал про "удары по мирным украинским городам" - наврал", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД назвала главу киевского режима "террористическим чудовищем, которое истребляет своих собственных сограждан". По словам Захаровой, дипломатические методы Зеленского сводятся к насилию, обману и терроризму.

"Зеленский своих предаёт, что говорить о судьбе тех, кого он регулярно взрывает и обстреливает", — подчеркнула представитель МИД.

Мария Захарова выразила мнение, что Зеленский, скорее всего, продолжит свои попытки вернуть Крым с помощью силовых методов, включая давление на крымчан, атаки на крымский мост и требования о большем количестве оружия от международных партнеров.