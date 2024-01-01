Белоусов заслушал доклады командиров на пункте управления группировки "Курск"

Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Курск". На пункте управления глава ведомства провёл совещание, а также заслушал доклады командования по текущей обстановке и действиях подразделений по уничтожению противника на территорию области.

Белоусов высоко оценил результаты боевой работы группировки и вручил военнослужащим, проявившим отвагу и мужество, государственные награды, сообщает "ТВ Центр".

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас завершается вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.