Команда "ТВ Центра" впервые принимает участие в Московском полумарафоне

В "Лужниках2 собрались тысячи любителей бега. В столице стартовал Московский полумарафон. Соревнования будут идти 26 и 27 апреля. Сегодня спортсмены вышли на дистанцию в пять километров. В числе участников - команда телеканала "ТВ Центр".

Олимпийский комплекс "Лужники" буквально вибрирует: спортсмены - в ожидании первого большого старта сезона. Погода испытывает бегунов - на улице довольно прохладно. Тем не менее, тысячи людей пришли на открытие 11 Московского полумарафона. Сегодня - забег-спутник. На дистанцию в пять километров в этом году выходит и беговая команда "ТВ Центра" - представители различных служб и программ, в том числе ведущие, корреспонденты и операторы. Вдохновителем корпоративной команды стала главный стилист телеканала Лидия Васильева.

В команде - люди с разным спортивным опытом и готовностью бросить себе вызов, стать лучше, быстрее и почувствовать, как бег объединяет. Специальный корреспондент и ведущая программы "Город новостей" Евгения Проскурнова занимается лёгкой атлетикой 12 лет, и для неё это способ узнать лучше любимый город.

"Наверное, очень сильно повлияло на меня то, что стал меняться наш город, стали появляться беговые дорожки, стали классными, такими прекрасными, замечательными наши парки. Все без конца стали обсуждать, а ты бегаешь, а ты бегаешь. Это было невероятно заразительно. Я пошла в школу бега, научилась бегать", - призналась Проскурнова.

Самая большая опасность пятикилометровой дистанции - начать слишком быстро и растратить все силы на первом километре. Это знает опытный бегун, начальник службы по связям с общественностью телеканала Марина Свиридова. Два года назад она преодолела 42,2 километра на Московском марафоне.

Общий старт заряжает и мотивирует. ля многих этот забег - первый. Ведущая программы "События" Юлия Анциферова готовилась к нему, как к эфиру. "Когда мы готовимся к прямому эфиру, максимально сконцентрированы. И успех он как раз уже этому учит: терпению, выносливости, внутреннему балансу. Ну и, конечно же, правильному ритму", - говорит Анциферова.

Корреспондент новостных программ Татьяна Сидорова делала репортажи с самых ярких столичных беговых событий последних лет. А теперь сама вышла на старт.

Сегодняшний маршрут проходит по аллее Славы и Лужнецкой набережной. Завтра полумарафонцы стартуют у здания МГУ, а финишируют внутри Большой спортивной арены "Лужники".