В Московском авиацентре заработал уникальный пункт управления полётами

В Московском авиацентре появился уникальный подвижный пункт управления полётами. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр столицы Сергей Собянин, машина создана на базе КАМАЗа и обеспечивает работу оперативной группы в условиях, требующих высокой проходимости и автономности.

Современное оборудование позволяет выполнить поставленные задачи, даже если команда долго находится вне базового аэродрома. Автомобиль оснащён средствами радиосвязи, тут есть и зона отдыха со спальными местами.

Мобильный пункт управления создан в единственном экземпляре по проекту сотрудников Московского авиацентра.