Четвёртая по счёту встреча Владимира Путина и спецпредставителя президента США помогла сблизить позиции Москвы и Вашингтона и по вопросу Украины и по другим международным темам. Так прокомментировали итоги переговоров в Кремле.

О том, что сделка очень близка, заявил и президент США. Традиционный брифинг Дональда Трампа на борту №1, пока президент летел в Рим, длился недолго. Главный вопрос, конечно, о визите спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву. Глава Белого дома назвал встречу в Кремле весьма неплохой.

Более разговорчивым Трамп стал уже в своих соцсетях. Сначала в очередной раз обрушился с критикой на Зеленского, что тот тормозит процесс подписания сделки о редкоземельных металлах. После в позитивном ключе прокомментировал переговоры Москвы и Вашингтона. Большинство ключевых пунктов сделки уже согласовано, отметил президент США.

Российская сторона предпочитает пока не комментировать детали разговора Путина и Уиткоффа. Глава МИД Сергей Лавров в интервью американскому каналу CBC предложил журналистам обращаться за сенсациями к Зеленскому, ведь тот охотно предпочитает общаться с кем угодно через СМИ, в том числе и с американским президентом. Вот и однозначные заявления Трампа о том, что Крым - это прошлое Украины, Зеленский понял как-то по-своему. "Только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими", - отметил главарь киевского режима.

Ультиматумы Зеленского уже превратились в набившую оскомину аутотренинги. Вашингтон идти на поводу у главаря киевского режима не собирается. По данным Bloomberg, США уже ограничили помощь Украине в сфере кибербезопасности. Совпадение или нет, но сегодня в стране произошёл масштабный сбой всех цифровых систем.