Ребенок отказывается есть первое? Добавьте в него сосиски! Пошаговый рецепт супа ПП с видео

Не можете заставить детей есть суп? Добавьте в него сосиски из курицы! Быстро, вкусно, интересно!
Ингредиенты:
- Лук - 1 шт.
- Чеснок - 2 зубчика
- Топленое сливочное масло для жарки
- Сосиски куриные - 4-5 шт.
- Картофель - 2 шт.
- Томат в собственном соку - 3-4 шт.
- Соль по вкусу
- Черний перец по вкусу
- Куриный бульон - 1 стакан
- Фасоль консервированная - 3-4 ст.л.
- Зелень (петрушка, уроп) - 15 г
95.35 ккал на 100 г.
Белки - 4.33
Жиры - 5.55
Углеводы - 7.14
1) Лук порезать на кубики. Чеснок раздавить и мелко порезать.
2) Обжарить лук и чеснок на топленом сливочном масле. Это придаст карамельный вкус блюду.
3) Две почищенные картошки тоже порезать кубиками. Чем мельче порезать, тем быстрее они приготовятся.
4) К обжаренному луку и чесноку добавить картошку.
5) Куриные сосиски мелко порезать и добавить к картошке. Обжаривать одну-две минуты.
6) Добавить помидоры в собственном соку и в кастрюле их подавать. Посолить и поперчить.
7) В самом конце добавить куриный бульон.
8) Как только закипит, оставляем на 5−7 минут.
9) Почти в самом конце добавляем 3−4 столовые ложки готовой консервированной фасоли. Отставляем на 3−4 минуты покипеть.
10) Украсить зеленью: несколько листочков петрушки и веточек укропа.
Суп готов! Вам приятного аппетита!