Ребенок отказывается есть первое? Добавьте в него сосиски! Пошаговый рецепт супа ПП с видео

Не можете заставить детей есть суп? Добавьте в него сосиски из курицы! Быстро, вкусно, интересно!

Ингредиенты: Лук - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Топленое сливочное масло для жарки

Сосиски куриные - 4-5 шт.

Картофель - 2 шт.

Томат в собственном соку - 3-4 шт.

Соль по вкусу

Черний перец по вкусу

Куриный бульон - 1 стакан

Фасоль консервированная - 3-4 ст.л.

Зелень (петрушка, уроп) - 15 г 95.35 ккал на 100 г.

Белки - 4.33

Жиры - 5.55

Углеводы - 7.14

1) Лук порезать на кубики. Чеснок раздавить и мелко порезать.

2) Обжарить лук и чеснок на топленом сливочном масле. Это придаст карамельный вкус блюду.

3) Две почищенные картошки тоже порезать кубиками. Чем мельче порезать, тем быстрее они приготовятся.

4) К обжаренному луку и чесноку добавить картошку.

5) Куриные сосиски мелко порезать и добавить к картошке. Обжаривать одну-две минуты.

6) Добавить помидоры в собственном соку и в кастрюле их подавать. Посолить и поперчить.

7) В самом конце добавить куриный бульон.

8) Как только закипит, оставляем на 5−7 минут.

9) Почти в самом конце добавляем 3−4 столовые ложки готовой консервированной фасоли. Отставляем на 3−4 минуты покипеть.

10) Украсить зеленью: несколько листочков петрушки и веточек укропа.

Суп готов! Вам приятного аппетита!