Ребенок отказывается есть первое? Добавьте в него сосиски! Пошаговый рецепт супа ПП с видео

Не можете заставить детей есть суп? Добавьте в него сосиски из курицы! Быстро, вкусно, интересно! 

Ингредиенты:

  •  Лук - 1 шт.
  •  Чеснок - 2 зубчика
  •  Топленое сливочное масло для жарки
  •  Сосиски куриные - 4-5 шт.
  •  Картофель - 2 шт.
  •  Томат в собственном соку - 3-4 шт.
  •  Соль по вкусу
  •  Черний перец по вкусу
  •  Куриный бульон - 1 стакан
  •  Фасоль консервированная - 3-4 ст.л.
  •  Зелень (петрушка, уроп) - 15 г

95.35 ккал на 100 г.
Белки - 4.33
Жиры - 5.55
Углеводы - 7.14

1) Лук порезать на кубики. Чеснок раздавить и мелко порезать.

2) Обжарить лук и чеснок на топленом сливочном масле. Это придаст карамельный вкус блюду.

3) Две почищенные картошки тоже порезать кубиками. Чем мельче порезать, тем быстрее они приготовятся.

4) К обжаренному луку и чесноку добавить картошку.

5) Куриные сосиски мелко порезать и добавить к картошке. Обжаривать одну-две минуты.

6) Добавить помидоры в собственном соку и в кастрюле их подавать. Посолить и поперчить.

7) В самом конце добавить куриный бульон.

8) Как только закипит, оставляем на 5−7 минут.

9) Почти в самом конце добавляем 3−4 столовые ложки готовой консервированной фасоли. Отставляем на 3−4 минуты покипеть.

10) Украсить зеленью: несколько листочков петрушки и веточек укропа.

Суп готов! Вам приятного аппетита!