Гастроэнтеролог предупредила о вреде шашлыка: лучше выбирать нежирное мясо

Приближаются майские праздники. В этом году россияне будут отдыхать суммарно восемь дней — с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

Половина россиян останется на майские праздники дома, а почти 20% отправятся на дачу, свидетельствуют опросы. Там они планируют не только работать в огороде, но и отдыхать. Разумеется, с шашлыками.

Чтобы шашлык не обернулся кошмаром для желудка, следует соблюдать простые правила: выбирать нежирное мясо (индейка или курица) и есть свежие овощи. Такую рекомендацию дала гастроэнтеролог, ассистент кафедры гастроэнтерологии и диетологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского университета Ольга Титова.

По ее словам, жареное на мангале мясо часто считается менее здоровой едой из-за канцерогенов, жира и содержания натрия (соли) и других консервантов.

Чтобы снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт, гастроэнтерологи рекомендуют выбирать нежирные сорта мяса, а для маринада использовать натуральные специи. Также необходимо сочетать мясо с клетчаткой, но лучше использовать свежие овощи, а не жареные.

Титова напомнила, что жареная или копченая пища противопоказана и даже нежелательна людям с заболеваниями ЖКТ и с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, употребление жирного мяса может способствовать повышению уровня холестерина. Осторожность нужно соблюдать и людям с аллергией, если мясо готовится с использованием определенных маринадов или специй.

Тем, кто следит за своим весом, и вовсе стоит ограничить потребление шашлыков.