500 тысяч человек пришли на прощание с папой Франциском

В Ватикане проходит отпевание папы римского Франциска. Заупокойную мессу служат на площади святого Петра, где собрались до полумиллиона паломников.

На церемонии присутствуют 170 мировых делегаций, в том числе лидеры 80 государств. Среди них - короли Бельгии, Иордании, Испании, президенты Италии, США, Аргентины, Бразилии, Польши и Франции, премьер-министры Великобритании и Венгрии.

Россию представляет министр культуры Ольга Любимова, а Русскую православную церковь - председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Антоний. Безопасность обеспечивают швейцарская папская гвардия, итальянские военные и три тысячи сотрудников полиции.

После отпевания гроб с телом понтифика торжественно перенесут для захоронения в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре. По желанию самого папы, церемония похорон будет максимально простой. Как и установленное в храме надгробие - белая мраморная плита с единственной надписью: "Франциск", сообщает "ТВ Центр".