Ихтиологи выясняют причины участившихся нападений акул на людей

На этой неделе серо-голубая акула размером в два с половиной метра напала на человека в Средиземном море в районе израильского города Хадера. Нападение в Средиземном море - само по себе редкость. Обычно они происходят в Красном. Уже подмечено: акулы становятся все более агрессивными. Это связанно с нарушением баланса в мировом океане, которое стало причиной миграции акул в северные широты из-за потепления океана, а также с истощением запасов рыбы - основной пищи акул. И в последние годы от Флориды до Египта и от Австралии до Гавайских островов поступают регулярные сообщения о нападениях акул на людей.

Страшное видео выложила туристка из России после отдыха на Мальдивах. Девушка плавала среди скатов и акул и вдруг одна из них вцепилась в её руку. Раны оказались настолько глубокими, что их пришлось зашивать. И таких случаев по всему миру- всё больше.

Ихтиологам известно более четырёхсот видов акул, но лишь единицы из них представляют реальную угрозу для человека. Самыми опасными считаются белая и тупорылая акулы. Они могут достигать до шести метров в длину. По неофициальным данным, от острых зубов этих хищных рыб ежегодно гибнет около 50 человек. Ещё порядка сотни человек, после встречи с ними, становятся калеками. В пятёрку самых агрессивных и регулярно нападающих на людей так же входят: тигровая акула, длиннокрылая акула и акула-мако.

Ирина Мейнцер, руководитель биологической службы Центра океанографии и морской биологии "Москвариум": "Акула сообщает, что готовится к нападению. Как правило, если это какая-то крупная акула, то она подгибает голову и передние плавники. Она старается казаться больше, агрессивнее. И если её потенциальные недоброжелатель не реагирует на эти сигналы, то после этого она может напасть".

По словам ихтиологов, большинство акул крайне редко нападают на людей. Человека как корм они даже не рассматривают. Их основной рацион питания – это рыба. В "Москвариуме" песчаных акул Мишу и Машу кормят с палки. В целях безопасности водолазы выдают им куски рыбы на расстоянии. Других акул дайверы кормят с рук, используя другое приспособление - кольчужную перчатку.

Сергей Синельников, ихтиолог, сотрудник Центра океанографии и морской биологии "Москвариум": "Всех остальных: чернопёрых, белопёрых рифовых акул, скатов, груперов мы кормим просто с рук. Соответственно, если какое-то касание происходит, то зубы не пробивают эту кольчужную перчатку и это позволяет исключить всевозможные травмы".

В открытом море, на глубине акулы нападают на дайверов из-за голода или любопытства. У этих рыб маленький мозг и огромная пасть, которой они готовы пробовать всё подряд. Сёрферы, действительно, чаще попадают в пасть к акулам, чем те же дайверы. Ещё в особой зоне риска - просто купающиеся люди. С глубины акуле кажется, что на поверхности воды плавает рыба или черепаха, а это - их привычный рацион питания. Так человек тоже становиться кормом для акулы.

Наиболее опасное место на планете, где хищные рыбы чаще всего кусают людей - побережье штата Флорида. Здесь ежегодно случаются от 10 до 30 несчастных случаев. На втором месте – Австралия, у берегов которой обитает множество акул, включая самых опасных. На третьем месте - город Хансбай в Южно-Африканской республике. Здесь самая большая концентрация больших белых акул. Далее идёт остров Реюньон в Индийском океане, который расположен недалеко от острова Мадагаскар. И замыкает пятерку египетский курорт Хургада, где нападения акул на отдыхающих происходят практически каждый год.

А ещё жестоких убийц из акул сделал кинематограф. Взять хотя бы серию фильмов ужасов "Челюсти", где огромные рыбы выслеживают своих жертв для неминуемой расправы. Режиссёры показывают акул, словно хладнокровных злодеев, в голове которых есть чёткая цель – догнать и уничтожить. Хищники в кино умеют действовать расчётливо - скидывать людей в воду с лодок, яхт и гидроциклов, а затем эпично откусывают им руки и ноги, или сразу расчленяют пополам.

В реальной жизни акула не будет караулить свою жертву часами, чтобы её убить. Просто не додумается. Да и зачем ей это, когда кругом полно рыбы, чтоб утолить голод, за которой, иногда, даже гонятся не надо.

Ежегодно около 60 человек гибнет от нападения акул. При этом сами люди истребляют их миллионами ради акульих плавников и мяса. Сопоставляя на эти цифры невольно задаёшься вопросом: кого и от кого на самом деле надо защищать?