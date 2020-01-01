Москва вложит более 300 миллиардов рублей в строительство соцобъектов

В Москве на строительство социальных объектов в рамках специальной городской программы будет выделено свыше 300 миллиардов рублей. Как рассказал мэр Сергей Собянин, инвесторы, которые возводят необходимую инфраструктуру и создают рабочие места вблизи жилых кварталов, получают льготы.

С 2020 года масштабный проект охватил уже все районы столицы. Заключено почти 150 соглашений на строительство шести миллионов квадратных метров недвижимости. Город получит новые школы, детские сады, спортивные комплексы, культурные центры и поликлиники.