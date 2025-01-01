В Петергофе открыли сезон фонтанов

В Петергофе сегодня торжественно открыли летний сезон традиционным запуском фонтанов. Водный столб из пасти золотого льва постепенно вырастает до 20 метров - это высота пятиэтажного дома. Сейчас, во времена хитроумных изобретений и технологий, особенно восхищает своей гениальной простотой эта уникальная гидронапорная система начала XVIII века. Грандиозная водная феерия работает без электрики, и без единого насоса, только за счёт естественного перепада высот.

Посмотреть, как пробуждаются фонтаны Петергофа каждый год приезжают тысячи людей. Если в этот день ещё и солнечно - незабываемые впечатления гарантированы. Этот уникальный парк был создан по задумке Петра Первого, впечатлившегося красотой версальского сада Людовика XIV. Некоторые инженерные конструкции в Петергофе русский император сооружал лично, общий замысел воплотил французский архитектор Жан‑Батист Леблон.

Каждый из петергофских фонтанов имеет свою идею и историю. "Золотой Самсон", разрывающий пасть льву - символ победы в Полтавской битве. Его уменьшенная копия – "Золотой тритон" - прославляет Гангутское сражение. Сама скульптура олицетворяет русский флот, а монстр в его руках - шведская эскадра, отплывающие в разные стороны черепахи - союзники Карла XII.

Пожалуй, одно из самых интересных сооружений Петергофа - Шахматная гора. Вся эта огромная конструкция расположена на естественном глиняном уклоне. Чтобы она не сползала, её укрепили во время последней реставрации подземными четырёхметровыми сваями. Если присмотреться к этому фонтану повнимательнее, можно заметить интересную особенность - гора построена таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто она из мрамора. На самом деле это действительно огромная шахматная доска - она сделана из лиственницы и покрыта белой, особо прочной морской краской.

Впрочем, о каждом из знаменитых фонтанов экскурсоводы Петергофа могут рассказать целую историю. Сезон-2025 в парке открыт и продлится, как обычно, до октября.