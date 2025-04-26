Герасимов доложил Путину об освобождении Курской области

Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена. Об этом Верховному главнокомандующему Владимиру Путину доложил глава Генерального штаба Валерий Герасимов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Глава государства поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований. Путин отметил, что авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесённые противником огромные потери отразятся на всей линии боевого соприкосновения.

"Полный разгром противника в курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима", - сказал Путин.

В свою очередь, глава Генштаба сообщил, что противник потерял в боях в Курской области более 76 тысяч военнослужащих. "Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм", - отметил Герасимов.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО. 26 апреля завершилось вытеснение противника с приграничных территорий.