Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена. Об этом Верховному главнокомандующему Владимиру Путину доложил глава Генерального штаба Валерий Герасимов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Глава государства поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований. Путин отметил, что авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесённые противником огромные потери отразятся на всей линии боевого соприкосновения.

"Полный разгром противника в курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима", - сказал Путин.

В свою очередь, глава Генштаба сообщил, что противник потерял в боях в Курской области более 76 тысяч военнослужащих. "Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм", - отметил Герасимов.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО. 26 апреля завершилось вытеснение противника с приграничных территорий.