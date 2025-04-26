Продолжается создание зоны безопасности в Сумской области. Об этом доложил президенту Владимиру Путину начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Он проинформировал Верховного главнокомандующего о том, что освобождены четыре населённых пункта, контролируются более 90 квадратных километров, передаёт РИА Новости.

Герасимов также сообщил, что Курская область полностью освобождена. Глава государства поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований. Путин отметил, что авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесённые противником огромные потери отразятся на всей линии боевого соприкосновения.

Впервые было объявлено, что в боях за Курскую область принимали участие военнослужащие из КНДР. "Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм", - отметил Герасимов.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО. 26 апреля завершилось вытеснение противника с приграничных территорий.