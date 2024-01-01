Начальник российского Генштаба заявил об участии военных из КНДР в боях в курском приграничье. Это стало первым официальным заявлением со стороны российского руководства о том, что военнослужащие из КНДР принимали участие на стороне Армии России.

"Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм", - приводит ТАСС слова Герасимова.

Глава Генштаба доложил президенту о полном освобождении Курской области от ВСУ. Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований. Путин отметил, что авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесённые противником огромные потери отразятся на всей линии боевого соприкосновения.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО. 26 апреля завершилось вытеснение противника с приграничных территорий.