Зеленский нарушил правила этикета на похоронах папы Франциска

Владимир Зеленский нарушил нормы этикета, явившись на прощание с папой римским Франциском в чёрном камуфляже. В Ватикане глава киевского режима провёл короткую встречу с Дональдом Трампом. В Вашингтоне назвали её продуктивной, но подробностей не привели.

Ранее американский президент сообщил, что работа над соглашением по урегулированию конфликта на Украине находится на финишной прямой. По словам Трампа, основные позиции согласованы, дело за Киевом - представители режима должны провести прямые переговоры с Москвой.

В Ватикан на похороны Франциска прибыли лидеры 80 государств. После отпевания гроб с телом Франциска торжественно перенесли для захоронения в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре.