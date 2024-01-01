За время боевых действий ВСУ потеряли в Курской области более 76 550 военнослужащих, 412 танков, 64 пусковые установки реактивных систем залпового огня и тысячи единиц другой техники. Об этом сообщили в Минобороны.

Сейчас в регионе продолжаются мероприятия по выявлению одиночных украинских военнослужащих, пытающихся укрыться на российской территории. Местным органам власти оказывается помощь в восстановлении мирной жизни.

Ранее сегодня глава Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о том, что операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена. Глава государства поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО. 26 апреля завершилось вытеснение противника с приграничных территорий.