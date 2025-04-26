Песков: Путин сообщил Уиткоффу о готовности к переговорам с Украиной

Россия готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий. Об этом во время вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом заявил Владимир Путин, сообщил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Переговоры Путина и Уиткоффа прошли 25 апреля в Кремле. Это была уже четвёртая подобная встреча. В ней принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Беседа продолжалась три часа и носила конструктивный и полезный характер. Стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров Москвы и Киева, сообщает РИА Новости.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.