Москвичей предупредили о заморозках и снегопаде

После апрельской жары москвичей ждут ночные заморозки и снегопады. Погода испортилась 26 апреля, а наладится только к следующим выходным.

Ближайшей ночью в столичном регионе ожидаются лёгкие заморозки до минус 1-3 градусов, в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до минус пяти.

Завтра в Москве и Подмосковье ожидается снег, мокрый снег, северо-западный порывистый ветер до 15 метров в секунду. Днём будет не выше плюс 5-7 градусов. Потеплеет до плюс 15-20 градусов лишь ко 2 мая, сообщает Гидрометцентр.