Трамп пригрозил России банковскими санкциями

Дональд Трамп пригрозил России новыми санкциями. Американскому президенту не понравилось, что Москва наносит удары по Украине.

"Не было никаких причин для того, чтобы Путин в последние несколько дней запускал ракеты по гражданским районам, городам и посёлкам. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет останавливать войну и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В Москве неоднократно заявляли, что российские военные не наносят удары по гражданским объектам на Украине. На этой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков снова подчеркнул, что Армия России "продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям" в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим.

Ранее сегодня Песков сообщал, что во время вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом российский лидер в очередной раз заявил о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий.