В Сумской области по указанию президента российские военные создают зону безопасности. А в курском приграничье продолжается зачистка территории от разрозненных отрядов боевиков. Противника, который не захотел сдаться, российские штурмовики добивают в лесополосах, блиндажах и подвалах среди развалин.

Главный успех Армии России - на важнейших дзержинском и красноармейском направлениях. Здесь не только уничтожают противника, но и серьёзно нарушают его логистику.

Подробнее о ситуации в зоне спецоперации - Тимур Абдуллаев (смотрите видео).