В Министерстве обороны рассказали о подвиге лейтенанта Пироженко

Подразделение лейтенанта Никиты Пироженко налаживало связь на передовой, когда враг начал массированный обстрел. Никита смог эвакуировать подчинённых, не допустив потерь. А после, организовал ремонт повреждённых систем и восстановил взаимодействие с командованием.

Сержант Евгений Величко засёк приближение к нашим позициям двух дронов-камикадзе и поразил их прицельным огнём из стрелкового оружия. Вражеские коптеры сдетонировали в воздухе, не долетев до расположения российских войск, сообщает "ТВ Центр".