Захарова ответила украинской разведке на притязания к Колобку

На Украине появился сказочный персонаж Зелебоба. Так прокомментировала "ТВ Центру" официальный представитель МИД Мария Захарова желание Киева признать Колобка украинским.

Сегодня украинская разведка заявила, что сказочный персонаж Колобок считается исконно украинским. И это не шутка – такое сообщение появилось в официальном аккаунте Службы внешней разведки Украины.

Вот как объяснили в Киеве своё видение ситуации: в русском языке нет слова "коло", в переводе с украинского значит "круг". Сказку там посчитали украденной, а принадлежность Колобка - делом культурного достоинства и национальной памяти.

Ранее Украина претендовала на Илью Муромца, утверждая, что богатырь родился не в деревне Карачарово под Муромом, а в селе Муром неподалёку от Киева.