Задержан подозреваемый в убийстве генерала Москалика

Оперативными службами ФСБ задержан подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

"Им оказался агент украинских спецслужб Игнат Кузин, 1983 года рождения, имеющий вид на жительство на Украине", - говорится в сообщении.

Известно, что Кузин купил иномарку, в который установил самодельное взрывное устройство. Компоненты для изготовления бомбы он изъял из тайника, оборудованного спецслужбами Украины в Подмосковье.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик погиб накануне при взрыве легковой машины в подмосковной Балашихе. Когда военный проходил рядом с автомобилем, в нём сработало самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами.