McDonald's опроверг слухи о своём возвращении на российский рынок

McDonald's не вернётся на российский рынок. Об этом в субботу, 26 апреля, сообщила компания в соцсети X.

При этом в публикации отмечается, что компания проводит регистрацию торговых марок в России, но не с целью вернуться, а чтобы "обезопасить" бренд и не допустить использование торговых марок посторонними.

"McDonald's регулярно возобновляет право собственности своих торговых марок по всему миру, даже в тех странах, где компания не ведёт никакой деятельности. Мы делаем это, чтобы обезопасить наш бренд и не разрешить посторонним бизнесам или лицам, в частности в России, использовать наши торговые марки в их интересах", — сообщили представители McDonald's.