В МВД рассказали, как не стать жертвой мошенников, использующих дипфейки.
Чтобы не попасться на удочку аферистов, рекомендуется обращать внимание на следующие признаки:
- Неестественная интонация или роботизированный голос;
- Редкое моргание и не синхронизированное движение губ;
- Нестандартные просьбы через неожиданные каналы связи.
Чаще всего мошенники генерируют видео- и аудиофайлы с дипфейком знакомого человека, который якобы просит деньги, после того как его аккаунт взломали, отметили в ведомстве.