В МВД рассказали, как не стать жертвой мошенников, использующих дипфейки

В МВД рассказали, как не стать жертвой мошенников, использующих дипфейки.

Чтобы не попасться на удочку аферистов, рекомендуется обращать внимание на следующие признаки: 

- Неестественная интонация или роботизированный голос;
- Редкое моргание и не синхронизированное движение губ;
- Нестандартные просьбы через неожиданные каналы связи.

Чаще всего мошенники генерируют видео- и аудиофайлы с дипфейком знакомого человека, который якобы просит деньги, после того как его аккаунт взломали, отметили в ведомстве.