В МВД рассказали, как не стать жертвой мошенников, использующих дипфейки.

Чтобы не попасться на удочку аферистов, рекомендуется обращать внимание на следующие признаки:

- Неестественная интонация или роботизированный голос;

- Редкое моргание и не синхронизированное движение губ;

- Нестандартные просьбы через неожиданные каналы связи.

Чаще всего мошенники генерируют видео- и аудиофайлы с дипфейком знакомого человека, который якобы просит деньги, после того как его аккаунт взломали, отметили в ведомстве.