Более 1100 человек пострадали от взрыва в порту Ирана

Растёт число погибших при взрыве в иранском порту, их уже 18, а пострадавших - более 800. ЧП произошло накануне в городе Бендер-Аббас.

Видео взрыва появилось сегодня в открытом доступе. Борьбу с огнём пожарные ведут до сих пор. В небо на несколько километров поднимается столб густого дыма. Работа порта приостановлена. На место трагедии прибыл министр внутренних дел Ирана.

Причины пока не называют. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за детонации химических компонентов ракетного топлива, сообщает "ТВ Центр".