На ВДНХ к 80-летию Победы появилась кленовая аллея памяти

"Сад памяти" объединил 30 стран. Цель акции - посадить 27 миллионов деревьев, именно столько людей потерял Советский Союз во время Великой Отечественной войны. В Москве на ВДНХ в преддверии 80-ти-летия Победы появилась кленовая аллея памяти.

Уже много лет по всей стране и за рубежом к 9 мая появляется новый сад памяти - 27 миллионов деревьев. Их сажают в память о каждом погибшем в боях Великой Отечественной.

Вячеслав Харламов, генеральный директор АНО "Сад памяти": "Дерево – это то, что продлевает жизнь, это то, что является символом жизни, и когда мы сажаем дерево, мы, собственно, говорим о будущем".

На ВДНХ вместе с волонтёрами деревья сажали Герои России, представители "Роскосмоса" и артисты. Космонавт-испытатель Сергей Прокофьев выходил в открытый космос восемь раз, а вот в акции участвует впервые. Своё дерево посвятил деду, который освобождал блокадный Ленинград.

Теперь на аллее главной выставки страны будут зеленеть 22 молодых клёна. Деревья высаживают на расстоянии 5 метров друг от друга. Если все 27 миллионов зелёных памятников объединить на одной территории, то получится лес площадью в мегаполис - почти 70 тысяч гектаров.

Сегодня каждый может принять участие в акции, инвентарём обеспечивают волонтёры Победы. А узнать места для посадки можно на сайте сад-памяти.рф. Акция продлится до 22 июня.