Освобождение Курской области сегодня обсуждают все ведущие мировые СМИ. А Дональд Трамп, которого новость застала в Ватикане, в очередной раз подчеркнул: идея возвращения Крыма Украине нелепа. Так он прокомментировал статью в New York Times, где президента США обвиняют в подыгрывании Москве. Впрочем, заявления американского лидера носят зачастую противоречивый характер.

В мире даже те, кто не особо симпатизирует Москве, вынуждены признать фиаско Зеленского в Курской области. Британская Financial Times пишет: цель Киева по удержанию территории в качестве предмета для торга потерпела крах. Berliner Zeitung цитирует слова Владимира Путина о том, что вторжение в Курскую область - это авантюра. Немецкая газета резюмирует: она провалилась. Эта победа россиян - минус ещё одно препятствие на пути к мирному урегулированию, уверены американские журналисты.

Детали украинской сделки, с которой Трамп носится вот уже который месяц, до сих пор широкой общественности известны лишь из материалов прессы. Трамп же пытается запутать даже симпатизирующие ему СМИ. Он снова пригрозил России, с которой, в отличие от Украины, у него вроде бы как всё продвигается хорошо, банковскими и вторичными санкциями.

Сколько бы ни бегал Зеленский за Трампом на похоронах папы римского, как бы подобострастно ни заглядывал ему в глаза, всё идет к тому, что после гастролей в Ватикан, которые киевский попрошайка умудрился превратить в политическое шоу, его песенка будет спета. Совсем не так как хотелось бы главарю режима. И аплодисменты живому артисту на похоронах - явно не самый лучший знак.