Машина въехала в толпу на фестивале в Ванкувере

На фестивале в Ванкувере автомобиль въехал в толпу. Местные СМИ сообщают о восьми погибших и шести пострадавших.

Уличное празднование проводили выходцы с Филиппин, мероприятие было посвящено их национальному герою. За рулём протаранившего людей внедорожника находился 30-летний мужчина. Сейчас он задержан и даёт показания.

Удар был такой силы, что у машины сработали подушки безопасности. Премьер-министр Канады выразил соболезнования родным и близким погибших, а также филиппино-канадской общине, сообщает "ТВ Центр".