В Москве прошёл День инноватора. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, мероприятие стало финалом шестого сезона программы по поддержке предпринимателей.

На одной площадке собрались разработчики, инвесторы и представители крупного бизнеса. Участники обменялись опытом и заключили новые соглашения. Некоторые проекты вышли на международные рынки.

Заявки на участие в программе "Академия инноваторов" подали около семи тысяч человек из разных регионов, а также из других стран. Самыми популярными направлениями стали IT, образование, электронная коммерция, медицина и промышленность.