Победитель Московского полумарафона эфиоп Гела пожаловался на сильный холод. 30-летний Гела показал на финише результат 1 час 1 минута 11 секунд. Второе и третье время – у кенийцев Вафула и Джумы.

"Было очень холодно. Я готовился к этому забегу полгода, накануне этого старта никуда не выходил из гостиницы. Что касается трассы, то она меня вполне устроила, только на спуске испытывал определенные сложности", - сказал замёрзший победитель.

На мероприятие зарегистрировалось 28 тысяч человек, это на 10 тысяч больше чем в прошлом году. Сегодня спортсмены вышли на дистанцию в 21 километр 100 метров. А в субботу состоялся забег на 5 километров, в котором приняла участие команда "ТВ Центра".

Маршрут пятикилометровой дистанции прошёл по территории Олимпийского комплекса "Лужники" по аллее Славы и Лужнецкой набережной.