К могиле папы Франциска выстроилась очередь

Сотни верующих выстроились в очередь, чтобы поклониться могиле папы римского Франциска. Понтифика похоронили 26 апреля в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

На траурной церемонии присутствовали более 400 тысяч человек. В Ватикан приехали лидеры 80 стран мира. Россию представляла министр культуры Ольга Любимова, сообщает ТАСС.

Папа римский Франциск умер 21 апреля, ему было 88 лет. При жизни он выбрал место захоронения и оставил все указания для организации собственных похорон. Главное пожелание папы - простые похороны и скромная могила.