Путин выразил соболезнования народу Ирана после взрыва в порту

Президент Владимир Путин направил соболезнования руководству Ирана в связи с жертвами и масштабными разрушениями в портовом городе Бендер-Аббас. Там в результате взрыва 25 человек погибли, ещё более тысячи пострадали.

По предварительным данным, причиной трагедии могла стать детонация химических компонентов ракетного топлива. Инцидент произошёл накануне днём. Пожарные до сих пор ведут борьбу с огнём, в небо поднимается столб густого дыма. Местные власти объявили трёхдневный траур по жертвам трагедии, сообщает "ТВ Центр".