Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о нововведениях, которые произойдут в жизни России через три дня. С 1 мая к иноагентам будут относить тех, кто помогает иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России и вовлекает граждан нашей страны в сбор военно-технической информации. Ещё иноагентов теперь можно будет судить заочно.

С 1 мая вырастут штрафы за разглашение личной информации граждан. К примеру, компаниям, допустившим повторную утечку персональных данных, придётся раскошелиться на сумму, эквивалентную 3% от выручки.

Банки с 1 мая будут обязаны разработать способы защиты клиентов от заключения договоров о потребительских кредитах без их согласия. Это поможет в борьбе с мошенниками, которые используют личные данные россиян.