Популярному московскому проекту "Серебряное наставничество" исполнилось два года. Благодаря ему дети-сироты обретают наставников среди участников "Московского долголетия, написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что вместе с наставниками ребята участвуют в волонтёрских акциях, занимаются спортом, творчеством, кулинарией, ходят в музеи и на выставки, организуют походы.

Перед 9 Мая участники научились танцевать "Вальс Победы" и готовить блюда полевой военной кухни. В канун праздника они сходят в гости к ветеранам.