79-летний москвич отдал мошенникам 10 миллионов рублей

79-летний житель Москвы стал очередной жертвой мошенников. Пенсионеру позвонили аферисты и под предлогом замены домофона на входной двери подъезда попросили его сказать код, полученный в СМС-сообщении.

После этого мужчине позвонил "сотрудник банка" и сообщил, что пенсионер стал жертвой мошенников. Дальше всё происходило по известной схеме: аферисты заставили жертву пойти в банк и перевести все свои накопления на так называемый безопасный счёт.

Выполняя все инструкции злоумышленников, пенсионер провёл не менее восьми транзакций. Ущерб превысил чуть более десяти миллионов рублей, сообщили в Измайловской межрайонной прокуратуре.