В Кремле заявили о совпадении взглядов с Трампом по Украине

В понимании Дональда Трампа ситуации на Украине есть много элементов, которые совпадают с позицией России. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что говорить предварительно об условиях сделки по Украине ещё рано. Работа по мирному соглашению не может вестись публично, сказал представитель Кремля. Ранее эту же мысль высказывал министр иностранных дел Сергей Лавров: он заявлял, что Россия не комментирует переговоры по украинскому урегулированию.

Накануне Песков сообщил, что во время общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин подтвердил готовность России к возобновлению переговорного процесса с Украиной без предварительных условий.

Переговоры Путина и Уиткоффа прошли 25 апреля в Москве. Это была уже четвёртая подобная встреча. Беседа продолжалась три часа и, как сообщили в Кремле, носила конструктивный и полезный характер.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.