Подозреваемый в убийстве генерала Москалика признался, что его завербовал Киев

Подозреваемому в убийстве генерала Ярослава Москалика предъявлено обвинение в теракте. Игнат Кузин полностью признал вину, следствие ходатайствует о его аресте, сообщает Следственный комитет России.

Кузин на первом допросе признался, что его завербовала Служба безопасности Украины за 18 тысяч долларов. Он описал все свои действия по подготовке преступления.

Подозреваемого в совершении убийства российского генерала задержали накануне оперативные службы ФСБ. Известно, что Кузин купил иномарку, в который установил самодельное взрывное устройство. Компоненты для изготовления бомбы он изъял из тайника, оборудованного спецслужбами Украины в Подмосковье.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик погиб 25 апреля при взрыве легковой машины в подмосковной Балашихе. Когда военный проходил рядом с автомобилем, в нём сработало самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами.