Два вертолёта и 50 спасателей тушат банный комплекс в Москве

На востоке Москвы горит элитный банный комплекс. Огнём охвачены семь деревянных построек. Площадь пожара оценивается в полторы тысячи квадратных метров. В борьбе с огнём задействованы около 50 человек.

Как сообщает ТАСС, возгорание началось в комплексе "Усадьба банная" на Яузской аллее. К месту тушения запрошен пожарный поезд. Два вертолёта Ка-52 Московского авиационного центра уже принимают участие в тушении пожара.

Спасатели эвакуировали из соседних зданий более 25 человек. О пострадавших не сообщается.