Рубио назвал следующую неделю решающей в переговорах по Украине

Следующая неделя будет иметь решающее значение в переговорах по достижению соглашения о мирном урегулировании на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он также пояснил, что Вашингтон не вводят новые санкции против России, так как надеется урегулировать украинский кризис дипломатическим путём, сообщает ТАСС.

Глава американской дипломатии признал, что США имеют основания как для оптимизма в отношении усилий сторон конфликта на Украине по урегулированию, так и причины для беспокойства. Деталей Рубио не привёл.

Ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Москвы и Вашингтона есть много общих элементов по вопросу урегулирования украинского кризиса.

Он также отметил, что говорить предварительно об условиях сделки по Украине ещё рано. Работа по мирному соглашению не может вестись публично, сказал представитель Кремля.

Накануне Песков сообщил, что 25 апреля во время общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин подтвердил готовность России к возобновлению переговорного процесса с Украиной без предварительных условий.